Москва, 23 июля, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Незаконные акции в России, перерастающие в массовые беспорядки, становятся главным дестабилизирующим фактором, говорится в проекте постановления правительства РФ о внесении изменений в государственную программу об обеспечении общественного порядка и противодействии преступности, подготовленном Министерством внутренних дел России.

ИА REGNUM Незаконная акция в Москве 23 января

«Основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в РФ становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки», — отмечают в ведомстве.

Другим опасным явлением в министерстве назвали рост деструктивного влияния на несовершеннолетних в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста c подстрекательствами к беспорядкам прошли в январе — апреле 2021 года в Москве и некоторых городах России. В результате стычек с полицейскими зимой пострадали более 40 протестующих и столько же правоохранителей. По факту нарушений на незаконных акциях МВД России возбудило 90 уголовных дел.