Вашингтон, 23 июля, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Власти США «глубоко разочарованы» нежеланием Китая следовать плану так называемой второй фазы расследования происхождения коронавируса, заявила 22 июля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Мы, конечно же, видели комментарии КНР, которые отвергли вторую фазу исследования, и мы глубоко разочарованы. Их позиция безответственная и, честно говоря, опасная», — сказала представитель американской администрации.

По её словам, в Вашингтоне продолжают призывать Пекин предоставить доступ к данным и образцам SARS-CoV-2, который якобы не были получен ранее.

Ранее заместитель главы Национального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Китай поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без всякой политизации вопроса. План Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вторичному исследованию природы коронавируса он отверг из-за его антинаучности и отсутствия «здравого смысла».