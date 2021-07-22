Лондон, 23 июля, 2021, 00:29 — ИА Регнум. Из шести эсминцев класса Type 45, стоящих на вооружении Королевских военно-морских сил (Великобритания), службу в море может нести только Defender. Об этом 22 июля заявил журналистам британский министр по военным закупкам Джереми Куин.

U.S. Navy Британский эсминец Defender

По его словам, три корабля этого класса — HMS Daring, HMS Duncan, HMS Dragon — стоят в доке на техническом обслуживании. Ещё один (HMS Dauntless) проходит переоборудование, а пятый корабль (HMS Diamond) столкнулся с техническими проблемами во время похода в Индо-Тихоокеанский регион. Он остался на ремонте в Греции, ещё до выхода в дальнее плавание.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender вошёл в территориальные воды России в Черном море в районе мыса Фиолент. Российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь, расценив инцидент как военную провокацию.