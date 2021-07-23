23 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», стала поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 июля в социальной сети Facebook.

Алимова Валентина Петровна. Фонтан «Дружба народов». 1957

«Такое впечатление, что на Украине делают всё возможное, чтобы самоизолироваться и окружить себя враждой со всех сторон!» — указывает Olga L.

Многие пользователи пришли к выводу, что своей подписью Зеленский окончательно уничтожил отношения с Российской Федерацией. Люди отмечают, что теперь русские официально лишись на Украине какого-либо статуса.

«На взаимоотношениях Украины с Российской Федерацией можно поставить крест. Теперь Зеленский будет щемить русских. Бесповоротное решение, которое не даст ещё очень долго воссоединиться украинскому и русскому народам», — пишет Олег К.

Люди гуляют по Крымскому мосту в День Победы. Москва. Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное решение является для Украины миной замедленного действия. В результате получившие свою автономию граждане рано или поздно потребуют полной независимости от киевской власти.

«Теперь, согласно закону, он обязан предоставить им компактное место проживания, автономию и содержание автономного Меджлиса. Ну и жить в ожидании объявления независимости и дальнейшего присоединения автономной территории и коренного народа к Турции. Это когда твой президент полный неуч», — отмечает Елена С.

Часть людей считает, что признание, к примеру, крымских татар коренным народом происходило без учёта мнения большинства крымских татар, которые, в большинстве своём, живут в российском Крыму.

«Крымские татары — коренной народ Украины. Финиш. Вы у них хотя бы мнение бы спросили, надо ли им такое счастье», — считает Fried E.

Ряд пользователей указывает на то, что данный закон нужен киевской власти только лишь для того, чтобы русские на Украине потеряли какой-либо статус.

Крымские татары Crimeanvine.ru

«Этот закон был задуман лишь с одной целью — лишить русских какого-либо статуса на Украине, то есть лишить юридической защиты. Теперь на Украине можно спокойно производить геноцид русского населения, преследовать его, сгонять людей со своих земель», — предполагает Евгений Ч.

Нашлись и те, кто убеждены, что власти Украины своей деятельностью заставляют другие государства себя ненавидеть.

«Что ж, Украине не быть цивилизованным государством и вообще не быть в скором времени. А жаль, хорошая была задумка у большевиков и Ленина, не срослось через столько лет», — пишет Марина У.

Напомним, 21 июля в офисе президента Украины сообщили о том, что глава государства Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины».