Сан-Хосе, США, 22 июля, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, НХЛ на своем официальном сайте сообщила, что «Сан-Хосе Шаркс» подписали новый контракт с нападающим Йоахимом Блихфельдом.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

Сообщается, что соглашение с датским форвардом рассчитано на один сезон и несет двусторонний характер. Его оклад составит 750 тысяч долларов на уровне НХЛ.

В минувшем сезоне Блихфельд принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата НХЛ и отличился одной заброшенной шайбой.