Бостон, США, 22 июля, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, журналист Даррен Дрегер в своем твиттере сообщил, что нападающий Тэйлор Холл подпишет новое соглашение с «Бостон Брюинз».

Lisa Gansky Бостон Брюинз

По данным источника, стороны договорились о контракте на 4 года со среднегодовой зарплатой в размере 6 миллионов долларов.

Журналист также отметил, что в ближайшее время «Бостон» согласует с форвардом финальные детали соглашения и объявит о подписании официально.

В составе «Брюинз» Холл провел 16 матчей и набрал 14 (8+6) очков.