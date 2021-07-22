Нью-Йорк, США, 23 июля, 2021, 00:06 — ИА Регнум. СБ ООН не поддержал резолюцию о прекращении мандата верховного представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) с 31 июля следующего года, которую предложили Россия и Китай.

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За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай, все остальные 13 членов СБ ООН воздержались. Против резолюции не выступил никто, передает ТАСС.

Ранее Россия неоднократно выступала за упразднение Канцелярии верховного представителя международного сообщества по БиГ, полагая, что страна уже не нуждается во внешнем управлении. Также Россия выступала против неоправданно широких полномочий верховного представителя, которые не были изначально предусмотрены документами о мирном урегулировании в Боснии и Герцеговине.

В конце мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине приняли решение о назначении немецкого дипломата Кристиана Шмидта новым высоким представителем по Боснии и Герцеговине. Россия выступила против такого решения. Позднее она согласилась поддержать избрание на пост верховного представителя по Боснии и Герцеговине немецкого дипломата Кристиана Шмидта с оговоркой, что его полномочия будут ограничены документами о мирном урегулировании, одобренными ранее СБ ООН.