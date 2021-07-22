Монреаль, Канада, 22 июля, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с защитником Ши Уэбером, который снова пропустит весь сезон из-за травм.

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«Учитывая его вклад в дела «Канадиенс», заменить Уэбера будет невозможно. Мы постараемся, но в глубине души я понимаю, что он незаменимый игрок», — приводит слова специалиста официальный портал НХЛ.

В минувшем сезоне 35-летний Уэбер принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и набрал 19 (6+13) очков