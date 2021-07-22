Барселона, Испания, 22 июля, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, «Барселона» на своем официальном сайте объявила о заключении нового контракта с защитником Алехандре Бальде.

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Сообщается, что стороны договорились о подписании соглашения до 2026 года. «Барселона» также установила отступные за игрока, они составят 500 миллионов евро.

В минувшем сезоне 18-летний защитник приянл участие в 16 матчах за вторую команду «Барселоны» и не отличился результативными действиями.