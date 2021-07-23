23 июля 2021 | Время чтения 8 мин

Младжан Джорджевич, , 07:35 — REGNUM На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич и так называемый премьер-министр незаконного государства «Косово» Альбин Курти встретились для того, чтобы продолжить переговоры под эгидой Европейского союза о том, как упростить подписание так называемого юридически обязывающего соглашения, в рамках которого Сербия де-факто признает независимость «Косово» и предоставит ему место в ООН.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За день до встречи я обратился к сербской общественности с предложением в срочном порядке прекратить переговоры. Если не из-за того, что формат и тема переговоров противоречат конституции, раз уж правящий в Сербии режим давно не обращает внимания на нашу Конституцию и законы, то из-за того, что происходит на местах в самом Косово и Метохии, где резко ухудшается положение сербской общины и растёт угроза её безопасности.

Премьер-министр Альбин Курти и посол США Филип Каснетт Kryeministri-ks.net

Вы только посмотрите, что произошло за последние месяц или два. Речь идёт о нескольких жестоких нападениях на сербских репатриантов, одной из жертв которых был мальчик, возвращавшийся с футбольной тренировки. Он был избит группой албанцев. В Джяковице преследованиям и жестокому обращению подвергается Драгица Гашич, единственная сербка, проживающая в этом городе, новая героиня нашего времени. Преследования варьируются от угроз до отказа магазинов продавать ей продукты, а албанские политики и даже неправительственные организации призывают ее уехать. Во время празднования священного сербского праздника Видовдан в Газиместане, в месте, на котором в этот день в 1389 году произошла битва на Косовом поле, так называемая «полиция Косово» хватала и обыскивала монахинь Сербской православной церкви и арестовывала всех, кто противился такому бесчеловечному обращению. Несколько автобусов из Сербии и Черногории были остановлены и не смогли доехать до места празднования. Монахи сербского монастыря XIV века Высокие Дечаны постоянно получают открытые угрозы.

На прошлой неделе в городе Дечаны произошло массовое отравление граждан албанской национальности водой из городского водоснабжения. Сотни жителей сообщили о проблемах с желудком. Чтобы лучше понять контекст проблемы питьевой воды в Косово и Метохии, вы должны знать, что это один из самых засушливых регионов в Европе, в котором всего несколько рек, и все они текут из Косово в другие регионы. Города часто снабжают водой из проблемных колодцев, а в компаниях по водоснабжению работает непрофессиональный персонал. Даже в столице края Приштине часто случается нехватка воды, особенно в летние месяцы. В такой ситуации проблемы с питьевой водой далеко не редкость. Однако албанские таблоиды прямо обвинили сербов в «отравлении колодцев», сославшись на показания нескольких албанцев, которые за несколько дней до этого видели, как «два серба спрашивали о монастыре Высокие Дечаны» возле колодца с водой. Понятно, что это давление на монастырь, но также и попытка разжечь искру межнационального конфликта. Случаи с отравлением колодцев хорошо известны в европейской истории — это обвинение, которое часто провоцировало насилие против евреев в Западной Европе в позднем Средневековье.

К сожалению, все это напоминает так называемый Мартовский погром 2004 года, когда организованные толпы косовских албанцев напали на сербские поселения в Косово и Метохии, убили 11 и изгнали тысячи сербов, а также сожгли около тысячи сербских домов, включая сербский квартал в центре моего родного города Призрен. В тот день было разрушено или повреждено более тридцати церквей и монастырей, многие из которых являются жемчужинами сербской средневековой архитектуры и православной духовности. Тогда вспышка насилия началась после того, как албанские СМИ сообщили, что несколько албанских детей утонули в реке Ибар, и что причиной инцидента стали сербы, загнавшие их в реку. Конечно, это была ложь, как потом показало расследование, но было уже слишком поздно.

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

Эскалация насилия против сербов в Косово и Метохии в 2021 году совпадает с приходом к власти Альбина Курти. Курти является лидером движения «Самоопределение», которое представляется Западу как прогрессивная левая партия, но на самом деле является ультранационалистическим объединением, которое продвигает шовинистические идеи и выступает за создание «Великой Албании». Ни для кого не секрет, что Курти находится под защитой западных центров силы, особенно Берлина, и что он решительно настроен на реализацию своей программы «независимого Косово» — даже ценой нового погрома в самом сердце Европы.

Понятно, в чем заключается повестка дня Курти — этнически чистое Косово. Но почему Вучич об этом молчит? Президент Сербии ни одним словом публично не осудил произошедшие нападения. Он не поднял тревогу среди иностранных дипломатов, он не отправил ноту протеста международным силам на территории Косово и Метохии, он не повысил боевую готовность сербской армии, он даже не стал угрожать прекращением переговоров и не поднял в ходе них данную проблему. Движение «Освобождение», которое я возглавляю, — одна из немногих политических организаций в Сербии, которая потребовала, чтобы дальнейшие контакты с Приштиной были обусловлены безопасностью сербов и их собственности. Однако Вучич ведет себя так, как будто все в порядке. Пока сербам угрожают, пока их избивают и арестовывают, он призывает к компромиссу и идет на переговоры. «Сербский список», политическая партия, действующая в Косово и практически являющаяся отделением Сербской прогрессивной партии Вучича, как обычно, участвует в работе парламента, правительства и других так называемых институтов «Косово». Они не пошевелили и пальцем.

И поистине гротескная ситуация наблюдалась две недели назад на белградском телеканале, принадлежащем бизнесмену, близкому к Сербской прогрессивной партии. Ведущий утренней программы, известный своими близкими отношениями с Вучичем, разговаривал по телефону с Драгицей Гашич из Джяковицы и жестоко давил на неё в прямом эфире, грубо спрашивая, почему она вообще вернулась домой и почему она создает всем проблемы.

Александр Вучич Mc.rs

Это показывает, что программа этнической чистки Косово и Метохии — план не только албанцев, но и Александра Вучича. Он хочет убедить сербов в том, что в Косово у нас ничего не осталось и что мы должны от него отказаться. Тогда он сможет подписать так называемое юридически обязывающее соглашение, в рамках которого Сербия фактически признает это незаконное государство и откроет ему дорогу к получению места в ООН.

Согласно исследованиям, более 80% граждан Сербии выступают против такого соглашения. Вучича это не волнует. Он не обращает внимания ни на мнение граждан, ни на ситуацию на местах. Он просто выполняет план, предложенный ему спонсорами из НАТО.

К тому же у албанцев уже все есть. За последние девять лет власть в Белграде наделила их всеми атрибутами государственности: полицией, судебной системой, таможней, а также системами телекоммуникации и электроснабжения. Вот почему они могут мешать переговорам, что они и сделали в Брюсселе на прошлой неделе. Запад поддерживает Курти, в то время как переговоры служат ему для того, чтобы доказать своим избирателям, что он твердый и бескомпромиссный политик. Ему нужна лишь еще одна подпись Вучича, а этого для него добьются Вашингтон, Берлин или Брюссель.

Есть три шага, которые Александр Вучич никогда не сделает, но которые радикально могли бы улучшить положение сербов в Косово, а также международный статус Сербии и сербские национальные интересы в целом.

Форма и знак Освободительной армии Косово (сс) Adam Jones

О первом шаге уже говорилось — это прекращение любых контактов с албанцами до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность сербов в крае. Замораживание любых переговоров после каждого инцидента.

Второй — это возвращение 999 сотрудников сил безопасности Сербии (армии и полиции) в Косово и Метохию. Это положение содержится в Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, и Сербия имеет полное право требовать его выполнения — по крайней мере для защиты жизни, имущества и наследия сербов в Косово.

Третье — это официальная просьба к России включиться в процесс переговоров. Сначала стать стороной/посредником, а потом, вместе с Китаем, блокировать любую попытку «Косово» стать членом ООН. Такой шаг сначала потребует отмены всех незаконных соглашений, подписанных с 2013 года по сегодняшний день, которые противоречат правилам и нормам международного права. Следующее — нужно вести переговоры исключительно в рамках Резолюции 1244, которая гарантирует суверенитет Сербии над Косово с широкой автономией для албанцев. Такой шаг не только укрепит связи между сербским и русским народами, но и подтвердит статус России как силы, борющейся против нарушения международного права.

Однако нынешний режим в Белграде не сделает ничего подобного. Повестка дня этого режима — повестка дня западных центров силы. По этой же причине Вучич, подписав Вашингтонское соглашение, практически призвал Израиль признать «Косово», а сейчас подобная ситуация наблюдается в отношениях с Грецией. Все очень просто и наглядно.

Только после отстранения действующей власти Сербия сможет начать защищать свои интересы и своих граждан и развивать отношения не только с Западом, но и со всеми странами, которые желают нам добра.