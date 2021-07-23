Приштина, , 01:07 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 июля провел встречу с представителями косовской диаспоры в городском парке Приштине.

Мигранты в США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти рассказал соотечественникам о достижениях своего правительства за четыре месяца. В то время как оппозиция обвиняет его в провале кампании по вакцинации населения и дилетантстве, Курти похвастался успехами во всех сферах, ростом экспорта на две трети по сравнению с прошлым годом.

22 июля правительство Косово стало продавать облигации представителям диаспоры. Уже в первый день выручка с продаж составила 1 миллион евро. Премьер-министр Косово поблагодарил членов диаспоры за поддержку и участие в выборах, и подчеркнул, что народ Косово включает также и диаспору.

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