Гаага, Нидерланды, , 00:46 — REGNUM Адвокаты бывших лидеров Армии освобождения Косово Кадри Весели, Хашима Тачи, Реджепа Селими и Якупа Красничи 21 июля высказали опасения в связи с затягиванием подготовки к суду прокуратурой.

Кадри Весели Estonian Foreign Ministry

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, адвокат Весели Бен Эммерсон назвал имеющим основания заявление своего клиента о том, что его держат в заложниках.

В ответ прокурор Клэр Лоусон заявила, что прокуратура выполняет свою работу быстро и в соответствии с установленными сроками.

Следующая конференция о ходе дела против бывших руководителей УЧК состоится 13 или 14 сентября. Напомним, их обвиняют в пытках, убийстве свыше ста человек и захвате власти.

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