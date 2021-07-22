Гаага, Нидерланды, 23 июля, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Адвокаты бывших лидеров Армии освобождения Косово Кадри Весели, Хашима Тачи, Реджепа Селими и Якупа Красничи 21 июля высказали опасения в связи с затягиванием подготовки к суду прокуратурой.

Estonian Foreign Ministry Кадри Весели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, адвокат Весели Бен Эммерсон назвал имеющим основания заявление своего клиента о том, что его держат в заложниках.

В ответ прокурор Клэр Лоусон заявила, что прокуратура выполняет свою работу быстро и в соответствии с установленными сроками.

Следующая конференция о ходе дела против бывших руководителей УЧК состоится 13 или 14 сентября. Напомним, их обвиняют в пытках, убийстве свыше ста человек и захвате власти.