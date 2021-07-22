Приштина, Сербия, 23 июля, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 21 июля прибыла в Токио, где, как и другие мировые лидеры, поприсутствует на Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи намерена провести серию встреч с представителями японского государства, значимого донора Косово.

Косовский президент ожидает встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, министром иностранных дел Японии Тошимицу Мотеки, а также представителями торгово-экономических организаций страны.

На Олимпийских играх Косово будут представлять 11 спортсменов.