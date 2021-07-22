Скопье, 23 июля, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Македонские пенсионеры прокомментировали решение министерства труда и социальной политики о повышении пенсий на 1,2%, назвав их издевательскими и не соответствующими росту цен.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, прирост к пенсии составил от 1,5 до 3 евро, в среднем — 2 евро. При этом средний размер пенсии близок к 150 евро.

Из 325 тысяч македонских пенсионеров 64% получают пенсию в размере от 195 до 650 евро. Около 98 тысяч в месяц получают менее 200 евро, причем значительная их часть получает даже меньше 150 евро. Лишь 30 пенсионеров получают пенсию в размере тысячи евро.