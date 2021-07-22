Тифарити, , 23:18 — REGNUM Власти Королевства Марокко противостоят назначению нового главы Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) на смену покидающему этот пост в сентябре канадскому дипломату Колину Стюарту, передаёт Sahara Press Service.

В июне генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу были представили две кандидатуры на освобождающийся пост, среди которых — начальник штаба МООНРЗС российский дипломат Александр Иванко и представительница Канады Элизабет Спеар, работавшая в Департаменте ООН по политическим вопросам и в Организации американских государств.

Как отмечает агентство, Марокко противостоит назначению нового руководителя миссии, основываясь на том, что администрация экс-президента США Дональда Трампа успела признать суверенитет королевства над Западной Сахарой.

Теперь в Рабате рассчитывают помешать МООНРЗС выполнить свою главную задачу — организовать референдум по самоопределению в Западной Сахаре. Власти Марокко рассчитывают самостоятельно урегулировать вопрос со спорной территорией посредством национального плана «продвинутой регионализации», который, по их мнению, должен стать базой для дальнейшей работы ООН.

Сообщается также, что Рабат противостоит назначению Стаффана де Мистуры на пустующую с 2019 года должность спецпосланника генсека ООН по Западной Сахаре. Он стал уже 13-м по счёту кандидатом на этот пост, отклонённым Марокко.