Москва, 22 июля, 2021, 23:33 — ИА Регнум. В Словении на 31 июля запланировано очередное проведение традиционных мероприятий у мемориала в честь русских воинов времен Первой мировой — Русской часовни под высокогорным альпийским перевалом Вршич. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 июля на брифинге в Москве.

(сс) Borut Kantuser Камникско-Савиньские Альпы в Словении

Захарова напомнила, что посольство России в Словении, Общество дружбы «Словения-Россия» и мэрия города Краньска-Гора ежегодно организуют у Русской часовни церемонию, которая «способствует укреплению взаимопонимания между народами наших стран, сохранению исторической памяти».

В этом году в церемонии примут участие представители высшего руководства Словении, иерархи Русской православной церкви и словенской католической церкви. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Напомним, что Русскую часовню в словенских Альпах построили российские военнопленные в 1916 году.