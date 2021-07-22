Скопье, 22 июля, 2021, 23:09 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 2896 образцов в Северной Македонии выявили 17 новых носителей коронавируса. Еще семь человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 22 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 981 случай заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончался один пациент в возрасте 70 лет. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5489. Кроме того, 150 251 пациент в стране выздоровел. Лечение в стране проходит 241 человек.