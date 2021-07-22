Вашингтон, 22 июля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Новые санкции США против Кубы — это только начало, будут новые меры, сообщили 22 июля в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Комментируя новые антикубинские санкции, введённые из-за действий властей Кубы в связи с беспорядками, американский президент Джо Байден заявил:

«Соединённые Штаты будут продолжать подвергать воздействию санкций тех лиц, которые ответственны за угнетение кубинского народа».

Он осудил действия властей Кубы по «массовым задержаниям» протестующих и назвал «сфабрикованными» дела, возбуждённые в отношении задержанных.

Американский президент добавил, что власти США намерены отстаивать идеалы свободы и продвигать их, в том числе и на Кубе, причём задействуя «партнёров в регионе» — таких как Организация американских государств.