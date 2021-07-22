Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:40 — REGNUM Перед названием города Сребреница в Боснии и Герцеговине нельзя писать слово «геноцид», так как его там не было. Об этом заявил 22 июля член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Президент Республики Сербской Милорад Додик Medija centar Beograd

По его словам, это подтвердила независимая международная комиссия, в составе которой работали авторитетные эксперты по вопросам геноцида из Германии, США, Израиля, Италии, Японии и Сербии.

«Это наша правда об этом событии. Мы принимает их итоговый доклад, хотя он не простой для сербской стороны. Там очень много говорится о том, каким образом безответственные люди совершили преступления. Там действительно произошло преступление, но виновники были за это наказаны», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что ранее Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сребренице и ее окрестностях в период с 1992 по 1995 год опубликовала доклад, в котором говорится, что никакого геноцида боснийских мусульман на этой территории во время гражданского конфликта в Боснии и Герцеговины не было.