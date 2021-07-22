Москва, 22 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. О сопровождении над акваторией Балтийского моря германского многоцелевого истребителя российским Су-27 сообщает 22 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27

Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота направился для сопровождения истребителя FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии во избежание нарушения иностранным военным самолётом воздушных границ России.

Экипаж российского истребителя действовал в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.