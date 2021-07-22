Филадельфия, США, 22 июля, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, «Филадельфия» на своем официальном портале объявила об обмене с «Аризоной Койотис».

Nhl.com Филадельфия и Нью-Джерси

Сообщается, что «Аризона» в результате сделки заполучила права на защитника Шейна Гостисбеера, отдав взамен драфт-пики во втором и седьмом раундах.

«Это было трудное решение, но мы посчитали его необходимым, учитывая потолок зарплат», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер.

В минувшем сезоне Гостисбеер набрал 20 (9+11) очков в 41 матче регулярного чемпионата. Его контракт с окладом в размере 4,5 миллиона долларов за год рассчитан еще на два сезона.