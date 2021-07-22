Мадрид, 22 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, портал AS рассказал подробности переговоров между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» о трансфере защитника «сливочных» Рафаэля Варана.

RonnyK «Реал Мадрид»

По данным источника, сделка еще далека от завершения, стороны не достигли компромисса в финансовых условиях трансфера.

Сообщается, что «Реал» рассчитывает получить не менее 70 миллионов евро в качестве компенсации за перехода французского защитника. «Манчестер Юнайтед» готов дать только 40 миллионов и добавить еще 5 миллионов в качестве бонусов, объясняя свою стоимость за футболиста тем, что у него истекает контракт с «Реалом» следующим летом.