Белград, 22 июля, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Участие сербских военных в операциях Евросоюза «способствует процессу евроинтеграции Сербии». Такое мнение 22 июля высказал начальник Генштаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович во время проведения лекции о роли сербской армии в общей безопасности и оборонной политике ЕС.

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Мойсилович особо отметил участие военных сербской армии в боевой группе ЕС HelBRoc и сотрудничество с Европейским оборонным агентством.

«Это сотрудничество способствует укреплению функциональной совместимости армии Сербии с армиями стран ЕС», — цитирует телеканал Н1 слова главы сербского Генштаба.

Напомним, что Мойсилович выступил перед участниками военной делегации ЕС, в составе которой находились представители Австрии, Бельгии, Греции, Италии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Румынии, Франции и Голландии.