Гудроу подписал с «Рейнджерс» контракт на 6 лет
Нью-Йорк, США, 22 июля, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем официальном сайте объявил о заключении многолетнего контракта с нападающим Барклаем Гудроу, который ранее был выменян у «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Håkan Dahlström
Нью-Йорк Рейнджерс
Сообщается, что стороны договорились о подписании шестилетнего контракта на общую сумму в 21,85 миллиона долларов. Его среднегодовой оклад составит 3,642 миллиона.
В минувшем сезоне Гудроу принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 20 (6+14) очков.