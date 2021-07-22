Нью-Йорк, США, 22 июля, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем официальном сайте объявил о заключении многолетнего контракта с нападающим Барклаем Гудроу, который ранее был выменян у «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

Сообщается, что стороны договорились о подписании шестилетнего контракта на общую сумму в 21,85 миллиона долларов. Его среднегодовой оклад составит 3,642 миллиона.

В минувшем сезоне Гудроу принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 20 (6+14) очков.