Крагуевац, Сербия, 22 июля, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Во время регионального экономического форума, который пройдет 28 и 29 июля в Скопье, будут подписаны три отдельных соглашения по созданию «мини-Шенгена». Об этом заявил 22 июля президент Сербии Александр Вучич.

Duma.gov.ru Александр Вучич

Вучич сказал, что в Скопье будет официально изменено название этой региональной инициативы, чтобы она не ассоциировалась ошибочно с шенгенской зоной в рамках Евросоюза.

«Мы работали над тремя документами, и я верю, что они будут подписаны в Скопье. Это важные документы, касающиеся торговли, разрешений на работу и взаимной поддержки в случае пожаров, наводнений и других чрезвычайных происшествий. Это в интересах наших народов», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич добавил, что на пограничных переходах трех стран — Сербии, Албании и Северной Македонии появятся три отдельные полосы для граждан стран «мини-Шенгена». Также служба фитосанитарного контроля будет работать на границах круглосуточно, так что «предприниматели смогут быстрее работать и осуществлять профит».

Напомним, что ранее президент Вучич выдвинул инициативу по формированию между странами Западных Балкан зоны «мини-Шенгена», которая упростит передвижение граждан, товаров и услуг.