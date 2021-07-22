Детройт, США, 22 июля, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, журналист Эллиотт Фридман в своем твиттере сообщил, что «Каролина» согласовала обмен игроками с «Детройтом».

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

По данным источника, «Детройт» получил права на голкипера «Харрикейнз» Алекса Недельковича, отдав взамен вратаря Джонатана Берне и выбор в третьем раунде драфта.

Сообщается, что «Каролина» рассталась с Недельковичем из-за его высоких требований в отношении зарплаты — он хотел получать 3,5 миллиона долларов в год. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата и одержал в них 15 побед.