Берлин, 22 июля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Комментарий в связи с годовщиной согласования допмер контроля перемирия в Донбассе Контактной группой опубликовал МИД Германии 22 июля.

МИД Германии Хайко Маас

Отметив что в последнее время наблюдается активизация боевых действий в Донбассе, а также «рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения», авторы заявления сообщили:

«Мы призываем Россию и Украину полностью реализовать решения саммита в Париже от декабря 2019 г., чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей востока Украины».

Берлин призвал Москву быть «конструктивнее» в урегулировании конфликта. Так, германская сторона призывает срочно открыть переходы на линии соприкосновения. При этом МИД Германии заявляет, что открытие «на протяжении месяцев блокируют сепаратисты».

Также германское внешнеполитическое ведомства заявило, что необходим «прогресс в разминировании и отводе тяжёлых вооружений». Добавим, что и Киеву Берлин предъявил требования — «также выполнить свои обязательства, например, в части имплементацим так называемой «формулы Штайнмайера» в своё законодательство».

Берлин подчеркнул, что Минские соглашения — «незаменимая основа» выхода из конфликта. Упомянута в заявлении и ОБСЕ, которая должна иметь возможность контролировать соблюдение режима прекращения огня и получить доступ «ко всей зоне конфликта».