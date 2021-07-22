Рим, 22 июля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Оперативный штаб по вопрос противодействия распространению коронавируса в Италии рекомендует правительству продлить запрет на работу дискотек и иных подобных заведений, передают национальные СМИ в четверг, 22 июля, со ссылкой на осведомленные источники.

Pixabay.com Дискотека

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Потенциальным посетителям не поможет даже так называемый «антикоронавирусный паспорт», будет продлен общий запрет.

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Ранее участники рынка требовали разрешить им работать с соблюдением всех возможных норм санитарной безопасности и указывали, что в противном случае не работающая уже несколько месяцев отрасль может быть полностью разорена.

По данным на22июля, в Италии умерли127 920человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на15(днем ранее — на21). Число подтвержденных носителей выросло на5057(днем ранее — на4259). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 302 393 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены54 866человек — на3558 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали27 686 215человек, что составляет45,97% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.