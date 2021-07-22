Тбилиси, , 20:54 — REGNUM В Грузии считают, что Россия готовит Украине очередную войну, и в качестве прелюдии к этой будущей войне рассматривают статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал один из грузинских аналитиков З.А. Объяснил же планы России по «развязыванию новой войны» сложной ситуацией с ковидом, вызванными пандемией экономическими проблемами, напряженной политической обстановкой и стремлением российского руководства перекрыть растущее недовольство своего народа.

Флаг Грузии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В России, которая первой создала вакцину от коронавируса, не могут справиться с ковид-пандемией, в том числе с ее экономическим эффектом. А этот экономический эффект — самая болезненная для населения сфера, а именно резкий рост рыночных цен на продукты… Тяжелую цену социального, а затем и политического эффекта роста цен на продукты кто-то, а Путин и Кремль знают прекрасно. Конечно, причина роста цен — не только пандемия. Это также кумулятивный эффект введенных Западом санкций против России», — пишет З.А.

Одним из сценариев, который российское руководство может развернуть для перекрытия существующих в стране серьезных проблем, он называет «короткую, но победоносную войну».

А одной из вероятных мишеней для России рассматривает Украину, хотя не исключает, что под прицел может попасть и Грузия.

«Печальная реальность, к которой мы должны быть готовы. Интересно, готовы ли различные сценарии реагирования на возможное осложнение ситуации? Ресурсы для расправы с внешнеполитическими угрозами есть только у тех государств, которые обладают способностью общенародной консолидации. А какая картина у нас? Националы усиленно готовятся в майданной революции, а «Грузинская мечта» препирается с нашими союзниками», — продолжил тему, перенеся акценты на Грузию, пользователь З.М.

«К сожалению для нас, Байден оказался очень слабым президентом. Как бы парадоксально это ни звучало, единственной сдерживающей Россию силой оказалась Турция. Германия и Франция вообще ведут себя позорно. Очень большая вероятность, что появившаяся в Евросоюзе трещина перерастет в пропасть», — включился в обсуждение пользователь Т.Х.

«Положительное решение вопроса «Северного потока — 2» для Москвы настолько важно, что она может не захотеть вызвать еще большее раздражение у Запада. Если, конечно, сама Украина не даст повода для агресии», — ответил ему автор поста.

«Нам нужно быть осторожными и внимательными», — отозвался пользователь Ш.Ш.

А пользователь Н.Ц. пояснила, что с «таким коварным соседом следует иметь сладкие отношения. Как говорится, хвали и сторонись…»