Тбилиси, 22 июля, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Грузии считают, что Россия готовит Украине очередную войну, и в качестве прелюдии к этой будущей войне рассматривают статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал один из грузинских аналитиков З. А. Он объяснил планы России по «развязыванию новой войны» сложной ситуацией с ковидом, вызванными пандемией экономическими проблемами, напряженной политической обстановкой и стремлением российского руководства перекрыть растущее недовольство своего народа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

«В России, которая первой создала вакцину от коронавируса, не могут справиться с ковид-пандемией, в том числе с ее экономическим эффектом. А этот экономический эффект — самая болезненная для населения сфера, а именно резкий рост рыночных цен на продукты… Тяжелую цену социального, а затем и политического эффекта роста цен на продукты кто-кто, а Путин и Кремль знают прекрасно. Конечно, причина роста цен — не только пандемия. Это также кумулятивный эффект введенных Западом санкций против России», — пишет З. А.

Одним из сценариев, который российское руководство может развернуть для перекрытия существующих в стране серьезных проблем, он называет «короткую, но победоносную войну».

А одной из вероятных мишеней для России рассматривает Украину, хотя не исключает, что под прицел может попасть и Грузия.

«Печальная реальность, к которой мы должны быть готовы. Интересно, готовы ли различные сценарии реагирования на возможное осложнение ситуации? Ресурсы для расправы с внешнеполитическими угрозами есть только у тех государств, которые обладают способностью общенародной консолидации. А какая картина у нас? Националы усиленно готовятся к майданной революции, а «Грузинская мечта» препирается с нашими союзниками», — продолжил тему, перенеся акценты на Грузию, пользователь З. М.

«К сожалению для нас, Байден оказался очень слабым президентом. Как бы парадоксально это ни звучало, единственной сдерживающей Россию силой оказалась Турция. Германия и Франция вообще ведут себя позорно. Очень большая вероятность, что появившаяся в Евросоюзе трещина перерастет в пропасть», — включился в обсуждение пользователь Т. Х.

«Положительное решение вопроса «Северного потока — 2» для Москвы настолько важно, что она может не захотеть вызвать еще большее раздражение у Запада. Если, конечно, сама Украина не даст повода для агресии», — ответил ему автор поста.

«Нам нужно быть осторожными и внимательными», — отозвался пользователь Ш. Ш.

А пользователь Н. Ц. пояснила, что с «таким коварным соседом следует иметь сладкие отношения. Как говорится, хвали и сторонись…»