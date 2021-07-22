На дорогах России камеры будут фиксировать езду без ближнего света
Москва, 22 июля, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Такое нарушение ПДД как езда без ходовых огней и ближнего света фар начнёт в ближайшие месяцы фиксироваться дорожными камерами в 12-ти российских регионах, в том числе в Москве, сообщает 22 июля Аutonews.
Также в списке регионов — Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Омская, Иркутская области, Красноярский край, Кабардино-Балкария и Крым. Это нововведение станет возможным благодаря разработке компанией «Астралаб» функции распознавания с помощью нейросети.
Комментируя нововведение, гендиректор «Астралаба» Сергей Ласкин пояснил:
Напомним, сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света фар штраф составляет 500 рублей (учитывая скидку при своевременной оплате), поскольку в России у автомобиля всегда должен быть включен ближний свет или дневные ходовые огни.