Вашингтон, , 20:48 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении Кубы. Об этом сообщило 22 июля министерство финансов США.

Новые ограничительны меры коснулись министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры, а также специальной бригады министерства внутренних дел республики.

В сообщении американского ведомства указывается, что фигуранты санкционного списка якобы причастны к подавлению акций протеста в стране.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон в ближайшее время объявит о первых шагах по пересмотру своей внешней политики в отношении Кубы.

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