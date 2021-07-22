Нью-Йорк, США, 22 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, журналист Дэвид Паньотта в своем твиттере сообщил, что «Нью-Йорк Айлендерс» могут подписать контракт с нападающим Заком Паризе.

Nhl.com Матч Лос-Анджелес Кингз и Миннесота Уайлд

По данным источника, есть все основания полагать, что Паризе присоединиться к нью-йоркской команде в ближайшее время.

Напомним, что ранее «Миннесота Уайлд» выкупила контракт 36-летнего хоккеиста, который выступал за «дикарей» на протяжении последнии девяти сезонов. В минувшем сезоне Паризе набрал 18 (7+11) очков в 45 матчах регулярного чемпионата.