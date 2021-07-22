Краснодар, 22 июля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова посетила сельскохозяйственный рынок в Краснодаре, и составила собственное мнение о ценах на основные продукты питания, в частности, на так называемый «борщевой набор».

Наталья Стрельцова, REGNUM Овощи на рынке

«Сегодня с одной из многодетных матерей Краснодара мы посетили городской рынок. Мне было очень интересно, сколько стоит картошка, капуста, морковь. Как для уполномоченного по правам ребенка эта тема все же довольно новая, но как многодетную мать вопрос цен на основные продукты меня очень волнует», — рассказала журналистам Анна Кузнецова.

«На рынке все выглядит очень аппетитно. И особенно меня порадовало, что все это — продукция кубанских фермеров. По ценам: порядка 50 рублей — за морковь, порядка 30 — 35 рублей — за картофель. Цены в целом понятные. Я поговорила с продавцами. Они рассказывают, что сейчас, поскольку идет сбор урожая, цены снизились, а до этого все же было некоторое повышение. Но что важно — сейчас доступность так называемого «борщевого набора» на особом контроле у президента. И эта народная, родительская, обратная связь очень важна — чтобы ситуация с мест постоянно мониторилась, чтобы контролировалось, как исполняются те поручения, которые сегодня имеют место. А поручения направлены на то, чтобы цены снижались, чтобы они регулировались. И это очень важно. И мы предложили собрать группы народного контроля, родительского контроля, что бы иметь возможность отслеживать — не получилось ли так, что мы уехали, а цены поднялись. Эта информация очень важна», — подчеркнула Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо отследить цены на овощи «борщевого набора» в торговых сетях. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства выслушал доклад вице-премьера Виктории Абрамченко о повышении цен на томаты, огурцы и овощи борщевого набора выше сезонных колебаний.

«Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых мест, создавать их нужно. Ярмарки, как угодно можно назвать. Но нужно активнее работать», — сказал президент.

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