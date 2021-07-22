Монреаль, Канада, 22 июля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, журналист Эрик Энгельс в своем твиттере сообщил, что голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит не меньше шести неделя из-за повреждения.

(сс) Kristina Servant Вратарь хоккейного клуба «Монреаль Канадиенз»

Действующий контракт с 33-летним голкипером рассчитан до лета 2026 года, его годовой оклад составляет 10,5 миллиона долларов.

Ранее Прайс мог стать игроком «Сиэтла» в рамках драфта расширения, но новый клуб лиги не стал забирать права на хоккеиста.