Голкипер «Монреаля» Прайс выбыл на полтора месяца из-за травмы
Монреаль, Канада, 22 июля, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, журналист Эрик Энгельс в своем твиттере сообщил, что голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит не меньше шести неделя из-за повреждения.
(сс) Kristina Servant
Вратарь хоккейного клуба «Монреаль Канадиенз»
Действующий контракт с 33-летним голкипером рассчитан до лета 2026 года, его годовой оклад составляет 10,5 миллиона долларов.
Ранее Прайс мог стать игроком «Сиэтла» в рамках драфта расширения, но новый клуб лиги не стал забирать права на хоккеиста.