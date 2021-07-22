Белград, , 21:29 — REGNUM Если какая-либо страна примет решение о признании независимости Косово, Белград тут же начнет кампанию, целью которой является отзыв признания этого сепаратистского образования теми странами, которые признали его ранее. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 июля.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такие правила действуют до сентября. Если любая страна примет решение о признании независимости Косово, мы тут же начнем кампанию по отмене признания его независимости», — процитировал слова президента Сербии телеканал РТС.

Вучич в очередной раз коснулся недавнего заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкара будет работать над тем, чтобы как можно больше стран признали независимость Косово. Сербский лидер сказал, что он уважает президента Турции, и хотел бы, чтобы сербско-турецкие отношения развивались, но при этом нельзя забывать, что у Сербии есть собственные интересы.

Напомним, что Эрдоган перед визитом в Северный Кипр заявил о том, что Турция поможет Приштине добиться признания тех стран, которые все еще не признают сепаратистское Косово как независимое государство. В соответствии с Вашингтонским соглашением, которые Белград и Приштина подписали в сентябре 2020 года, Приштина не будет лоббировать новые признания, также как и Белград не будет вести кампанию по отмене признаний Косово до 1 сентября 2021 года.