Минск, 22 июля 2021, 20:18 — REGNUM Декрет № 4 о передаче части полномочий президента Белоруссии, касающихся приватизации госсобственности, правительству и местной власти подписал 22 июля белорусский президент Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.
Этим декретом глава Белоруссии внёс изменения в декрет № 3 от 20 марта 1998 г. «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь».
Нововведение заключается в том, что функции президента «по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ» — переработчиков сельхозпродукции, — переданы правительству республики.
Если эти предприятия принадлежат административно-территориальным единицам, то вышеуказанные функции передаются облисполкомам. Это нововведение распространяется на тех переработчиков сельхозпродукции, чьи акции находятся в собственности страны.
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