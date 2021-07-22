Минск, , 20:18 — REGNUM Декрет № 4 о передаче части полномочий президента Белоруссии, касающихся приватизации госсобственности, правительству и местной власти подписал 22 июля белорусский президент Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

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Этим декретом глава Белоруссии внёс изменения в декрет № 3 от 20 марта 1998 г. «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь».

Нововведение заключается в том, что функции президента «по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ» — переработчиков сельхозпродукции, — переданы правительству республики.

Если эти предприятия принадлежат административно-территориальным единицам, то вышеуказанные функции передаются облисполкомам. Это нововведение распространяется на тех переработчиков сельхозпродукции, чьи акции находятся в собственности страны.

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