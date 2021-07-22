Москва, , 20:10 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил категорически против того, чтобы дать коллекторам возможность взыскивать долги за услуги ЖКХ.

Коллектор

«Ни в коем случае нельзя даже приступать к обсуждению такого законопроекта. А лучше вообще снять — благо, прецеденты были. Зачем будоражить общество и одновременно, по сути, признавать, что ФССП не справляется с работой и функционалом?» — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

По мнению парламентария, коллекторов следует вообще запретить.

«Но уж точно не идти на поводу коллекторского лобби, стремящегося к расширению собственных полномочий за счёт колоссального по объёму рынка коммунальных услуг», — предостерег депутат.

Он уверен, что Служба судебных приставов (ФССП) разберётся с такими долгами — в рамках федеральных законов, а не бандитских методов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов, которые предложили разрешить коллекторам выбивать с физических лиц долги за коммунальные услуги.

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