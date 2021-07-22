Нью-Дели, , 22:07 — REGNUM Глава афганской армии в ближайшие несколько дней посетит Индию. Вероятно, темой переговоров станет военное сотрудничество Кабула и Нью-Дели, сообщает 22 июля Dainik Jagran.

Правительство Индии не сообщает, направит ли оно военную поддержку афганскому правительству по мере эскалации борьбы с Талибаном. Индия не отвергает и не подтверждает это намерение. До сих пор индийское правительство не поддерживало идею военной помощи Афганистану, поэтому переговоры с делегацией Афганистана могут стать важной вехой в сотрудничестве двух стран.

На вопрос представителя Министерства иностранных дел Афганистана Ариндама Багчи о военной помощи, 22 июля был дан ответ, что отношения между Индией и Афганистаном определяются соглашением о стратегическом партнерстве. Оно было подписано в октябре 2011 года.