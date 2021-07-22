Белград, 22 июля, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 июля опроверг все утверждения арестованного криминального авторитета Велько Беливука, согласно которым президент ранее просил его о ряде «услуг», в том числе требовал от него вмешаться в ход уличных протестов, которые летом 2020 года прошли в сербской столице.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич заявил, что с Беливуком он не встречался, и что очень скоро он представит гражданам доказательства своей непричастности к тем действиям, в которых его обвиняет главарь преступной группировки. Сербский лидер добавил, что он не знает, почему Беливук и его сообщники выбрали именно такую тактику защиты, но очевидно, «что они не сами это придумали».

По мнению Вучича, криминальные круги пытаются скомпрометировать его для того, чтобы он потом просил у них «защиты».

"Я не хочу, чтобы меня «крышевали», я покажу народу, что мы победим убийц, преступников и всех их сообщников, как политических, так и тех, кто сидит в СМИ. Я не желаю отступать перед убийцами, головорезами и их политическими сообщниками», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее портал KRIK заявил о том, что в распоряжении его редакции оказалась стенограмма допроса Велько Беливука от 5 июля текущего года. Беливук тогда заявил, что он не причастен к убийствам и наркоторговле, но зато он как лидер футбольных болельщиков выполнял ряд поручений президента Вучича. Так, например, его задачей была контролировать фанатов футбольной команды «Партизан», чтобы они не выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги в адрес президента. Также его якобы попросили вмешаться с уличные протесты, которые прошли летом 2020 года в сербской столице.