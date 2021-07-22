Москва, 22 июля, 2021, 19:33 — ИА Регнум. 22 июля 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич сообщил руководству «красно-синих» о желании покинуть клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Антон Зайцев Никола Влашич

Ранее сообщалось, что переговоры «Милана» с ЦСКА по трансферу Влашича зашли в тупик. «Россонери» хотели взять хорвата в аренду с обязанностью выкупа за 25 миллионов евро. При этом руководство «красно-синих» настаивало на полноценном трансфере за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Влашич стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «красно-синих».

ЦСКА подписал Влашича 1 июля 2019 года. Сумма трансфера хорватского полузащитника из «Эвертона» в московский клуб составила 15,7 миллиона евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.