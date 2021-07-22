Нижний Новгород, 22 июля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Анонсы праздничных мероприятий, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, неизменно сопровождаются дискуссиями местных жителей и ботов о плюсах и минусах масштабного празднования юбилея. ИА REGNUM прочитало самые яркие комментарии новости о строительстве в Нижнем Новгороде надводной сцены.

Нижний Новгород

По задумке организаторов сцена для шоу будет располагаться около речного вокзала, на воде, неподалеку от слияния Оки и Волги.

Скептически настроенные нижегородцы сомневаются в прочности конструкции и предрекают ей незавидное будущее.

«А вот ежели в разгар «банкета» это все «на соплях и откатах» смастеренное в Волгу рухне? т» — спрашивает Юрий Петров.

«Аха-ха, делаем ставки: рухнет до или во время? Как все, что делают у нас в городе», — пессимистично интересуется Антон Литвинов.

«Ждём, как она рухнет, как и у китайцев рухнула. Делаем ставки, господа, до или во время празднования», — согласен с ним Сергей Смирнов.

«Это возмутительно. Где надводное ограждение конструкции? Простой пример — ветром отнесло баржу, или стало плохо капитану маломерного судна, и он на полном ходу врезался в это, или плывун застрял в конструкции и за ночь на волнении разбил часть стоек, или любимая ФСБ тема терактов при помощи японского камикадзе на скоростном катере и т.п. Кому вообще в голову пришла такая идиотская идея?» — возмутился Андрей Усанов.

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Часть пользователей указывают на неразумную, по их мнению, трату денег налогоплательщиков.

«В городе нет ливнёвых канализаций для сточных вод. В каждом районе есть целые улицы деревянных аварийных жилых домов-бараков. При этом тратят деньги не на решение проблем и первостепенные задачи. Власти занимаются освоением денег из госбюджета, но не на городские проблемы, а на увеселительные мероприятия с салютами. Любое экономически невыгодное мероприятие в городе — это преступление и неуважение жителей Нижнего Новгорода», — в категоричной форме заявил пользователь Игорь Москалев.

«Школы, больницы, дороги требуют ремонта и оснащения, дети погибают от страшных болезней, т. к. нет денег, на всех каналах призывы о помощи. Вот как-то не по себе становится, когда для развлечения тратятся такие деньги!» — считает Валентина Власова.

«Мы оцениваем каждый день масштаб ям на дорогах, вот куда надо деньги вкладывать, управленцы вы фиговы. Да и вообще проблем в городе много, а вы сценки никому не нужные строите», — возмутился Андрей Евгеньев.

«Жители города: медицина, образование, ЖКХ, дорожная инфраструктура. Чиновники: шоу, салют, музыка, танцы…» — написала Мария Добролюбова.

«Ночь, улица, фонарь, аптека… Во времена Есенина наружное освещение работало, а у нас на пр. Гагарина уже который год не работает, зато на аттракцион неслыханной щедрости деньги есть…» — считает Михаил Кудряшов.

Есть в Нижнем Новгороде и люди, которым нравится подготовка города к празднику.

«Удивительная неспособность порадоваться жизни от нижегородцев. Ощутить сопричастность с чем-то грандиозным, получить яркие эмоции, которые остаются на всю жизнь в памяти… но нет! Будем сидеть на диване и критиковать любое городское действие!

Деньги, деньги, чужие деньги — кто и куда потратил, все, что нашего человека интересует! Но фоточка с панамцем или шведом с ФИФА 18 есть у каждого, и каждый запомнит, как это было круто. Очень дорого, но никто не вспомнит об этом. Верно говорят, Россия для грустных», — считает Артем Статин.