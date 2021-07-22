Киев, , 19:34 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Китая на Украине Фань Сяньжун написал письмо главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, который с середины мая находится под домашним арестом.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Письмо опубликовал народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июля.

Китайский дипломат, в частности, заявил о важной роли сотрудничества оппозиционной политсилы и Компартии КНР в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

Кроме того, в послании Фань Сяньжун поблагодарил Медведчука за поздравление генерального секретаря КПК Си Цзиньпина со столетним юбилеем Коммунистической партии, а также за участие в саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий.

«Хочу отметить, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даёт ещё больше импульсов углублению наших дружественных отношений и приносит ещё больше реальных результатов на благо наших государств и народов», — говорится в письме.

Напомним, что в июне в партии Владимира Зеленского «Слуге народа» заявили, что намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства.