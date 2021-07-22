Белград, , 19:43 — REGNUM Глава сербской преступной группировки Велько Беливук, который ранее был задержан в результате масштабной акции сербской полиции по борьбе с организованным криминалом, на допросе в прокуратуре Сербии заявил, что президент Александр Вучича и его приближенные из Сербской прогрессивной партии неоднократно «заказывали» у Беливука ряд «услуг». Об этом 22 июля сообщил портал KRIK, ссылаясь на стенограмму допроса Велько Беливука, которая оказалась в распоряжении редакции портала.

Криминал. США

Так, по информации портала, Беливук рассказал о том, что Вучич требовал от него контролировать поведение болельщиков футбольного клуба «Партизан» и следить за тем, чтобы они не выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги с упоминанием имени президента. Также Вучич якобы требовал от Беливука запугивать участников антиправительственных митингов летом прошлого года, следить за порядком во время проведения гей-парада в сербской столице, а также «убеждать» таксистов отказаться от протестов против внедрения мобильного приложения CarGo, которое предлагает такси-услуги по более выгодной цене, чем другие ассоциации белградских таксистов.

По сведениям портала, на допросе 5 июля Беливук заявил, что он «не преступник и убийца, а лидер болельщиков», и что ответственность за убийства, похищения людей и контрабанду наркотиков он не несет. При этом он по собственной инициативе стал рассказывать прокурору о своих отношениях с людьми, близкими к сербским властям.

«Я решил рассказать все о моих отношениях с президентом Сербии Александром Вучичем, министром полиции Александром Вулиным, с братом Вучича, с его друзьями и всеми остальными политиками, которые просили нас об «услугах», а теперь делают вид, как будто мы не знакомы», — процитировал портал KRIK слова, которые якобы произнес Беливук во время допроса.

Напомним, что в начале 2021 года министерство внутренних дел Сербии начало масштабную каманию против организованной преступности в стране. Был задержан один из самых одиозных главарей криминального подполья в Сербии Велько Беливук, известный по кличке Велья Неволя. Беливук подозревается в совершении ряда тяжких преступлений — похищений, убийств, наркоторговли.