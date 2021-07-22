Киев, , 19:21 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко возмущен, что вместо одного вызова, которым до сих пор был «Северный поток — 2», Киев в настоящий момент получил проблему в виде американо-германского взаимопонимания.

Порошенко

Об этом он заявил в своем комментарии 22 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если вспомнить еще и о русском агрессоре, то ситуация выглядит достаточно угрожающей. По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на «сделку», предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины», — заявил бывший президент.

Порошенко отметил, что Украина это все уже проходила и больше не верит такого рода договорённостям.

«Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель», — объявил лидер «Европейской солидарности», комментируя последние международные события.