Бишкек, 22 июля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Кабинет министров Киргизии предлагает создать систему идентификации мобильных устройств, ввозимых на территорию страны. Соответствующий законопроект правительство внесло на рассмотрение республиканского парламента сегодня, 22 июля.

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Министр цифрового развития Дастан Догоев утверждает, что эта система будет использоваться для противодействия нелегальным поставкам средств связи недобросовестными импортерами.

«Она позволит существенно сократить долю ввозимой в республику контрафактной продукции», — сказал высокопоставленный чиновник.

После обсуждения депутаты парламента Киргизии одобрили предложенный правительством законопроект, проголосовав в его поддержку сразу в трех чтениях.