Монако, 22 июля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. 23-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии попал в сферу трансферных интересов «Монако». Испанский клуб готов отдать футболиста в годичную аренду без права выкупа. Об этом 22 июля сообщило издание Mundo Deportivo.

Футбольный клуб «Монако»

В прошедшем сезоне Лука Йович, выступая за франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды, принял участие в восемнадцати турах немецкой Бундеслиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» также претендует на 23-летнего серба и хочет взять футболиста в аренду на один сезон.

Лука Йович перешел в мадридский «Реал» 2 июля 2019 года после сильного сезона в «Бенфике», где серб стал лучшим бомбардиром команды. «Сливочные» отдали за серба 63 миллиона евро. На данный момент стоимость Йовича составляет 20 миллионов евро.