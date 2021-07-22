Бишкек, 22 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой задержали иностранного боевика, намеревавшегося устроить террористический акт в качестве смертника в одной из стран СНГ. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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По имеющейся информации, иностранец поддерживал устойчивые связи с террористическим подпольем сразу в нескольких странах СНГ, оказывая единомышленникам идеологическую поддержку.

Также киргизстанские спецслужбы установили, что задержанный всё это время планировал принять участие в совершении теракта в качестве «шахида» — то есть террориста-смертника.