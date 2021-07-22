Киев, 22 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Игра вокруг проекта «Северный поток-2» не завершилась с подписанием соглашения между США и Германией, заявил 22 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

По оценке дипломата, в настоящий момент игра «была переведена в овертайм».

«У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не надо оценивать германо-американское соглашение как конец истории», — призвал представитель Киева.

Он считает, что у Украины есть достаточно вопросов, которые можно задать партнёрам в нынешней ситуации — «например, относительно страхования и сертификации газопровода, а также по имплементации достигнутых договоренностей».